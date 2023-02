Schriftstellerin Annie Ernaux hadert mit dem Literatur-Nobelpreis

Die französische Schriftstellerin Annie Ernaux hadert mit dem Literatur-Nobelpreis, den sie im vergangenen Jahr erhalten hat. "Ich wollte diesen Preis nicht und dann habe ich ihn dennoch bekommen", sagte die 82-Jährige dem "Spiegel". Das Alter habe sie sich immer als einen Moment vorgestellt, in dem man frei sei und in Ruhe gelassen werde. "Wo ich tun kann, was ich möchte. Schreiben kann, wann ich will." Aber jetzt müsse sie sich "gegen diese ganzen Anfragen behaupten". Sie sei nicht mehr Annie Ernaux, sie sei jetzt die Nobelpreisträgerin, sagte die französische Autorin. Auf die Frage, was sie mit den knapp 900.000 Euro Preisgeld mache, sagte Annie Ernaux: "Ich habe es noch nicht abgeholt, weil ich wirklich nicht weiß, was ich damit machen soll." | Sendebezug: | 04.02.2023 14:20 | NDR Kultur