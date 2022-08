Stand: 23.08.2022 13:48 Uhr Literaturpreis der Schillerstiftung an Lyrikerin Kerstin Becker

Die Lyrikerin Kerstin Becker (53) erhält die Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung 2022. Beckers Gedichte seien direkte und mitunter harte "Miniaturen aus dem beschädigten Leben", teilte die Jury mit. Beckers Schreiben zeichne eine besonders poetische Perspektive auf Alltag und Erinnerung aus. Der Literaturpreis ist mit 10.000 Euro verbunden und wird Becker am 4. November in Marbach verliehen. Becker arbeitet als Autorin und Lektorin in Dresden. Ihre Gedichte wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Zuletzt erschien ihr Band "Das gesamte hungrige Dunkel ringsum".