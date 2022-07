Stand: 04.07.2022 07:31 Uhr Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung für Barbara Honigmann

Die 73-jährige Schriftstellerin Barbara Honigmann hat in Weimar am Sonntag den mit 20.000 Euro dotierten Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung erhalten. Der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert sagte bei der Preisverleihung, Honigmann sei eine Autorin, die in unnachahmlicher Weise jüdisches Leben und jüdische Kultur aus der Perspektive der eigenen Biografie erzählen könne. Ihre Romane, Erzählungen und Essays seien ein wichtiger Beitrag zur Erinnerungskultur. Honigmann wurde 1949 in Ost-Berlin geboren, sie ist seit 1975 freie Schriftstellerin.