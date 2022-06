Stand: 07.06.2022 13:00 Uhr Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk wird 70

Orhan Pamuk ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen Autoren der Türkei. Am 7. Juni feiert er seinen 70. Geburtstag. Pamuks Werke wurden in 63 Sprachen übersetzt und in über 100 Ländern veröffentlicht. Der Schriftsteller wurde 1952 in Istanbul geboren. Er studierte Architektur und Journalismus und begann anschließend, Romane zu schreiben. In seinen Geschichten verbindet Pamuk orientalische Erzähltraditionen mit Stilelementen der westlichen Moderne. 2006 erhielt er als erster türkischer Schriftsteller den Literaturnobelpreis. Zuletzt veröffentlichte er den Roman "Die Nächte der Pest".