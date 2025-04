Stand: 14.04.2025 07:45 Uhr Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa mit 89 Jahren in Peru gestorben

Der peruanische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist tot. Der Autor von Werken wie "Der Krieg am Ende der Welt" und "Das Fest des Ziegenbocks" starb am Sonntag im Alter von 89 Jahren in der peruanischen Hauptstadt Lima, wie seine Familie mitteilte. Eine Todesursache wurde nicht genannt. Vargas Llosa galt als einer der großen Namen der lateinamerikanischen Literaturbewegung der 1960er- und 1970er-Jahre, der auch der Kolumbianer Gabriel García Márquez und der Argentinier Julio Cortázar angehörten. | Sendebezug: 14.04.2025 06:30 | NDR Kultur