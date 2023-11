Stand: 14.11.2023 13:00 Uhr Literaturnobelpreisträger Fosse verzichtet auf Pressekonferenz

Der diesjährige Literaturnobelpreisträger Jon Fosse hat die Pressekonferenz zur Übergabe der Auszeichnung am 10. Dezember abgesagt. Er habe alle Programmpunkte abgelehnt, deren Teilnahme für Literaturnobelpreisträger nicht verpflichtend sei, schrieb Fosse in einer E-Mail an die norwegische Zeitung "VG". Die Schwedische Akademie habe ihm mitgeteilt, dass er auf die Pressekonferenz verzichten könne, weil er bereits so viele Interviews gegeben habe. Er müsse nur seine eigene Nobelvorlesung absolvieren, sagte Pressesprecherin Rebecka Oxelström laut "VG". Diese werde er am 7. Dezember halten. | Sendebezug: | 14.11.2023 14:40 | NDR Kultur