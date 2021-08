Stand: 05.08.2021 15:40 Uhr Literaturkritiker Karl Heinz Bohrer ist tot

Er galt als intellektueller Störenfried und Kritikaster: Literaturkritiker, Publizist und Autor Karl Heinz Bohrer ist am Mittwoch im Alter von 88 Jahren in London verstorben, wie der Suhrkamp Verlag vermeldete. Bohrer war zunächst Redakteur für Literatur bei der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", später Herausgeber und Autor der Kulturzeitschrift "Merkur". Für sein umfassendes Werk erhielt der gebürtige Kölner zahlreiche Auszeichnungen wie den Lessing-Preis für Kritik (2000), den Großen Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Künste (2005), den Heinrich-Mann-Preis der Berliner Akademie der Künste (2007) und das Bundesverdienstkreuz am Bande (2014).