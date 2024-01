Stand: 17.01.2024 14:31 Uhr Literaturhaus Hamburg schreibt Preis für den zweiten Roman aus

Die Hamburger Christian & Ursula Voß Stiftung schreibt in Kooperation mit dem Literaturhaus Hamburg den Literaturpreis "Der zweite Roman" aus. Es gebe im deutschsprachigen Raum mehrere Auszeichnungen, die Erstlingswerken gelten. Autorinnen und Autoren klagten jedoch nicht selten über die Schwierigkeit, die das einem Debüt folgende zweite Werk bereitet. Deshalb sei es an der Zeit, den besten zweiten Roman zu würdigen. Der Preis soll alle zwei Jahre vergeben werden und ist mit 4.000 Euro dotiert. In Frage kommen deutschsprachige Romane, die in den Jahren 2022 und 2023 veröffentlicht worden sind und der zweite Roman eines Autors oder einer Autorin sind. | Sendebezug: | 17.01.2023 14:30 | NDR Kultur