Stand: 22.06.2022 15:59 Uhr Literaturfestival Schleswig-Holsteins mit 100 Lesungen

Das Literaturfestival Schleswig-Holsteins veranstaltet in diesem Jahr landesweit rund 100 Lesungen in Büchereien und Volkshochschulen. Bei dem Projekt "Lesereise" sind vom 1. September bis zum 30. Oktober zahlreiche Autorinnen und Autoren vorrangig im ländlichen Raum unterwegs, so die Volkshochschule in Kiel. Mit Krimi-Lesungen und literarischen Watt-Wanderungen op platt, Poetry Slams, Newcomer-Projekten und feiner Belletristik zeige die Lesereise, was Schleswig-Holsteins Literaturlandschaft ausmacht. Das Festival ist ein gemeinsames Projekt des Büchereivereins, Landeskulturverbands und des Landesverbands der Volkshochschulen.