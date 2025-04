Linda Hartwig begeistert Kinder in Kiel für Literatur Stand: 08.04.2025 20:11 Uhr Für Linda Hartwig ist Literatur eine Welt voller Fantasie und Kreativität. Ob Gedichtband, Bilderbuch oder Roman – ihre Leidenschaft teilt sie mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Landeshauptstadt.

Linda Hartwig schafft es, den Lesenachwuchs mit ihren Angeboten zu begeistern: "Beim Comic-Workshop in den Sommerferien oder der Buchbindewerkstatt in den Herbstferien waren innerhalb weniger Stunden alle Plätze vergeben", berichtet die Mitarbeiterin des Jungen Literaturhauses in Schleswig-Holstein. Und auch beim Leseclub, den "Leseratten des Literaturhauses", wachse die Nachfrage.

Welche Programm-Highlights sind dir in besonderer Erinnerung geblieben?

Linda: Ein Höhepunkt war sicherlich die "Alea Aquarius"-Lesung mit Tanya Stewner und über 70 Zuschauerinnen und Zuschauern, aber auch die Lesung zur beliebten Buchreihe "School of Talents" oder die Bilderbuchlesung mit Finn-Ole Heinrich waren ausgebucht. Das sind immer besondere Erlebnisse! Wir freuen uns, wenn so viele Kinder, Jugendliche und Familien das Literaturhaus besuchen und es als kulturellen Veranstaltungsort kennenlernen.

Was zeichnet deinen Beruf aus?

Linda: Meine Arbeit im Literaturhaus ist sehr vielfältig, besonders schätze ich den großen Gestaltungsfreiraum. Ich bemühe mich um ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen, von den Vorlesevormittagen für Kindergärten über Gedicht-Werkstätten mit Poetry-Slammern und -Slamerinnen bis hin zu Jugendbuchlesungen mit Bestseller-Autoren- und Autorinnen. Die größte Freude ist, wenn sich Kinder und Jugendliche für Literatur interessieren und ihre Begeisterung für die Welt der Bücher teilen - das erlebe ich bei jedem Treffen der Leseratten!

Woran arbeitest du aktuell?

Linda: Mit den Leseratten arbeite ich an einer neuen Ausgabe der "Lesetipps"-Broschüre, in der wir lesenswerte Neuerscheinungen und absolute Lieblingsbücher vorstellen. Außerdem bereiten wir eine Lesung mit Stefanie Taschinski vor, die im Mai zu einer Buchpremiere ins Literaturhaus kommt. Die Leseratten moderieren die Veranstaltung! Nicht verpassen sollten Familien außerdem die Illustratorin Nadia Budde, die mit ihren typisch skurillen Figuren und viel Sprachwitz zu einer bunten Bilderbuchlesung in den Sommerferien einlädt.

