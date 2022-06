Stand: 14.06.2022 09:12 Uhr "Lightyear": Neuer "Toy Story"-Film startet am 16. Juni

"Toy Story" hat vor fast drei Jahrzehnten Filmgeschichte geschrieben. 1995 war er der erste komplett am Computer erstellte Animationsfilm fürs Kino. Nach mehreren Fortsetzungen kommt nun am 16. Juni die Vorgeschichte eines der Kinderzimmer-Helden ins Kino. Im Fokus der Pixar-Disney-Produktion "Lightyear" steht der Weltraum-Held Buzz Lightyear. Im Originalfilm war ein Kinofilm über den mutigen Raumfahrer Vorlage für das Spielzeug. Nun kommt dieser Film sozusagen in echt ins Kino und erzählt von Buzz Lightyears' Reisen durch Raum und Zeit.