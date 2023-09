Stand: 24.09.2023 13:37 Uhr Liedtexter Dieter Schneider mit 86 Jahren gestorben

Der zu DDR-Zeiten bekannt gewordene Liedtexter Dieter Schneider ist tot. Er starb am Freitag in Berlin im Alter von 86 Jahren an den Spätfolgen von Kinderlähmung, wie seine Familie am Samstag mitteilte. Schneider hat im Laufe seiner Karriere mehr als 3.000 Liedtexte verfasst, darunter für DDR-Schlagerstars wie Frank Schöbel oder Inka Bause. Außerdem sei Schneider Fernsehredakteur der DDR-Unterhaltungssendung "Ein Kessel Buntes" gewesen. Mehr als sechs Jahrzehnte lang habe seine Leidenschaft der Unterhaltungsmusik in Fernsehen und Radio gegolten. | Sendebezug: | 24.09.2023 13:00 | NDR Kultur