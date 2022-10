Stand: 09.10.2022 11:48 Uhr Liedermacher Bernd Pittkunings erhält Preis für sorbische Sprache

Der Liedermacher und Kabarettist Bernd Pittkunings erhält für sein Engagement für die Sprache der Sorben und Wenden in diesem Jahr den Mina-Witkojc-Preis des Landes Brandenburg. Pittkunings sei seit vielen Jahren ein aktiver Botschafter der wendischen Sprache, erklärte Kulturstaatssekretär Tobias Dünow am Sonntag in Potsdam. Mit der nach der Dichterin Mina Witkojc benannten und mit 2.500 Euro dotierten Auszeichnung werden Personen und Institutionen gewürdigt, die sich für Gebrauch und Entwicklung der Sprachen der sorbischen Minderheit einsetzen. | Sendebezug: | 09.10.2022 07:25 | NDR Kultur