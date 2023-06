Stand: 15.06.2023 07:29 Uhr Letzter Film von verstorbener Carrie Fisher wird veröffentlicht

Mehr als sechs Jahre nach Carrie Fishers Tod soll nun der letzte Film der "Star Wars"-Ikone veröffentlicht werden. Der 2016 gedrehte Fantasy-Film "Wonderwell" soll Ende Juni in den US-Kinos anlaufen und danach digital veröffentlicht werden, wie "Deadline.com" am Mittwoch berichtete. Regisseur Vlad Marsavin teilte mit, die Corona-Pandemie, teure Spezialeffekte und Fishers Tod hätten die Fertigstellung verzögert. Nur wenige Wochen nach Ende der Dreharbeiten war Fisher Alter von 60 Jahren gestorben. Fisher erscheint im Film in der Rolle einer Hexe. Auch die britische Musikerin Rita Ora spielt mit.

