Letzte Überlebende der "Weißen Rose" Traute Lafrenz-Page ist tot Stand: 09.03.2023 17:25 Uhr Die letzte überlebende Widerstandskämpferin der Gruppe "Weiße Rose" ist tot. Die in Hamburg geborene Traute Lafrenz-Page starb nach Angaben ihres Sohnes im Alter von 103 Jahren in der Nähe von Charleston (USA).

Die Gruppe um die Geschwister Hans und Sophie Scholl hatte mit Flugblättern zum Widerstand gegen die NS-Diktatur und zur Beendigung des Zweiten Weltkrieges aufgerufen. "Traute Lafrenz-Page gehörte zu den Wenigen, die angesichts der Verbrechen der Nationalsozialisten den Mut hatten, auf die Stimme ihres Gewissens zu hören und sich gegen die Diktatur und den Völkermord an den Juden aufzulehnen", würdigt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sie 2019 für ihren Widerstand in der NS-Diktatur.

Widerstand in der NS-Zeit

Traute Lafrenz wird am 3. Mai 1919 in Hamburg als jüngste von drei Töchtern eines Finanzbeamten und einer Hausfrau geboren. 1939 beginnt sie in Hamburg ein Medizinstudium, das sie ab 1941 in München fortsetzt. Dort lernt sie Hans Scholl und Christoph Probst kennen und nimmt an vielen Gesprächen und Diskussionen der Widerstandsgruppe "Weiße Rose" teil. Gemeinsam mit Sophie Scholl organisierte sie Papier und Briefumschläge für die Versendung von Flugblättern. Im November 1942 bringt sie das dritte Flugblatt der "Weißen Rose" nach Hamburg.

Verhaftung und Befreiung

Am 5. März 1943 wird sie erstmals von der Gestapo verhört und wenige Tage später festgenommen und zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Nach kurzzeitiger Entlassung wird sie 1944 erneut verhaftet und ins Hamburger Gestapo-Gefängnis Fuhlsbüttel gebracht. Gemeinsam mit anderen weiblichen Gefangenen der Hamburger Weißen Rose wird Traute Lafrenz über Gefängnisse in Cottbus und Leipzig nach Bayreuth verlegt, wo sie am 15. April 1945 von amerikanischen Truppen befreit wird.

Emigration in die USA

Nach dem Zweiten Weltkrieg emigriert Lafrenz in die USA und nimmt nach der Hochzeit mit einem Arzt den Doppelnamen Lafrenz-Page an. In Chicago leitet sie über lange Jahre eine Schule für geistig behinderte Kinder in Chicago. Zuletzt lebte sie in South Carolina in der Nähe von Charleston. Bundespräsident Steinmeier würdigt sie zu ihrem 100.Geburtstag mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland. Sie sei eine Heldin der Freiheit und der Menschlichkeit. Nun ist Traute Lafrenz-Page im Alter von 103 Jahren gestorben.

