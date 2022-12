Stand: 07.12.2022 13:56 Uhr Klimaaktivisten beschmieren Mailänder Scala

Klimaaktivisten haben den Eingang der berühmten Mailänder Scala kurz vor einer Premieren-Aufführung mit Farbe beschmiert. Die Aktion in der norditalienischen Metropole dauerte nach Darstellung der verantwortlichen "Ultima Generazione" (Letzte Generation) etwa 30 Minuten. Auf Fotos waren die blau und rosa beschmierten Säulen am Eingang des Theaters zu sehen. Zwei Aktivisten hielten Plakate mit der Aufschrift "Kein Gas und keine Kohle" hoch. In dem Opernhaus sollte am Mittwochabend die neue Spielzeit mit dem Werk "Boris Godunow" des russischen Komponisten Modest Mussorgski eingeläutet werden. | Sendebezug: | 07.12.2022 07:30 | NDR Kultur