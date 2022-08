Stand: 31.08.2022 13:30 Uhr Lesung mit Texten ukrainischer AutorInnen in Hamburg

Die Schauspielerin Hildegard Schmahl und der Schauspieler Wolf Dietrich Sprenger lesen am 7. September um 19 Uhr in der Freien Akademie der Künste in Hamburg Texte zeitgenössischer ukrainischer Autorinnen und Autoren. Alexander Kratochvil, Übersetzer und Experte für ukrainische Literatur, hat Texte wie Maria Matios' "Daryna die Süße", Jurij Wynnytschuks "Im Schatten der Mohnblüte (Der Todestango)" oder das Gedicht "Mariupol" von Olexandr Irwanez ausgewählt. Der Abend ist Teil einer weltweiten Lesung ukrainischer Literatur, zu der das Internationale Literaturfestival Berlin aufgerufen hat.