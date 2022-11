Stand: 08.11.2022 16:23 Uhr Leslie Philipps: Britische Stimme des Hogwarts-Huts ist tot

Harry-Potter-Fans trauern um den Schauspieler Leslie Philipps. Er sei am Montag im Alter von 98 Jahren friedlich entschlafen, wie die BBC und die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf seinen Agenten berichteten. Der gebürtige Londoner hatte dem sprechenden Hut der Zauberschule Hogwarts in mehreren Harry-Potter-Filmen seine Stimme geliehen. Zuvor war er besonders für seine Auftritte in den Filmen der Komödienreihe "Carry On" bekannt. "Ich habe einen wunderbaren Ehemann und die Öffentlichkeit einen großen Entertainer verloren", sagte seine Frau Zara der Zeitung "Sun". | 08.11.2022 18:00 | NDR 1 Niedersachsen |