Stand: 30.11.2023 15:55 Uhr Leon Löwentraut erhält Ernst Barlach Preis 2023

Leon Löwentraut bekommt den Ernst Barlach Preis für Bildende Kunst in Wedel verliehen. Der 25-Jährige setzt sich selbst auch immer wieder in Szene - mal mit der Kutsche, mal in einem Rolls Royce vorfahrend. Seine bunten Bilder präsentiert er auf Social Media Kanälen. Der Ernst Barlach Preis für Bildende Kunst wird seit 1995 von der Ernst Barlach Gesellschaft an Künstlerinnen und Künstler verliehen, welche durch innovative künstlerische Positionen auf sich aufmerksam machen. | Sendebezug: | 30.11.2023 19:00 | NDR 90,3