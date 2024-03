Stand: 05.03.2024 11:29 Uhr Lenny Kravitz wird mit Stern auf "Walk of Fame" geehrt

US-Rockstar Lenny Kravitz wird in Hollywood mit einer Sternenplakette geehrt. Der 59-Jährige werde den 2774. Stern auf dem "Walk of Fame" am 12. März enthüllen, teilten die Verleiher der Auszeichnung mit. Als Gastrednerin ist seine Tochter, Schauspielerin und Model Zoë Kravitz, eingeladen. Auch Hollywood-Star Denzel Washington soll dem Sänger bei der Zeremonie Tribut zollen. Der Gitarrist und Sänger Kravitz schaffte den Durchbruch 1989 mit seinem Album "Let Love Rule". Er ist aber auch als Designer und Schauspieler aktiv. Seit 1960 werden die Sterne vergeben. | Sendebezug: 05.03.2024 07:40 | NDR 2