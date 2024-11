"Legenden von nebenan" - Vielzahl an Einreichungen bisher Stand: 16.11.2024 06:00 Uhr Eine Vielzahl an Einreichungen haben unsere Redaktion erreicht. Dafür möchten wir uns bei Ihnen bedanken! Noch bis zum 18. November können Sie bei unserer Aktion "Legenden von nebenan" mitmachen.

von Margarita Ilieva

Legendär - so könnte man den Norden beschreiben, wenn man einen Blick in das Postfach der Aktion "Legenden von nebenan" wirft. Dort stapeln sich inzwischen Dutzende Einreichungen über Personen, die ihre ganz besondere Spur im kollektiven Gedächtnis ihrer Region hinterlassen haben.

Vorschläge reichen von Helmut Schmidt bis zur eigenen Mutter

Dabei reicht das Wirken einiger der vorgeschlagenen Persönlichkeiten weit über die Grenzen Norddeutschlands hinaus. Grenzen sind auch der Vielfalt der Einreichungen kaum gesetzt. Die Zeitspanne der bisher genannten "Legenden" erstreckt sich etwa vom 19. Jahrhundert bis ins aktuelle Jahr 2024.

Unter den Vorschlägen findet man sowohl bedeutsame historische Persönlichkeiten, wie den ehemaligen Bundeskanzler und gebürtigen Hamburger Helmut Schmidt (SPD). Für einige gebührt aber auch den eigenen Eltern, Vorgesetzten und Lehrkräften ein "virtuelles Denkmal". Ob ein bedeutsamer Einsatz für die Kunst, die Pflege oder die Verwaltung - ohne das Engagement dieser "Legenden von nebenan" wäre Vieles nicht möglich gewesen.

Die Spurensuche kann losgehen

In den kommenden Wochen wird die Redaktion die eingegangenen Vorschläge sichten, mit Einreichenden sprechen und in Archive steigen. In manchen Fällen geschieht das direkt vor Ort - wir kommen vorbei und gehen mit Ihnen auf Spurensuche. Eine spannende Arbeit, bei der die Geschichte einer "Legende von nebenan" Stück für Stück Form annimmt. Einige dieser Geschichten präsentieren wir dann bei NDR Kultur - im Fernsehen, im Hörfunk, online und auf Social Media. Außerdem entstehen hochwertige Filmportraits, die später via QR-Code vor Ort abrufbar sein werden - als "virtuelles Denkmal".

Noch bis Montag mitmachen!

Wenn Sie auch eine Legende von nebenan vorschlagen möchten, können Sie Ihren Vorschlag noch bis zum 18. November einreichen. Machen Sie gerne mit - wir freuen uns auf Ihre Einreichungen!

Über die Aktion

"Legenden von nebenan" ist eine Mitmach-Aktion von NDR Kultur. Dabei fragen wir Sie, wem würden Sie ein virtuelles Denkmal setzen und warum? Welche Person hat sich in Ihrer Region besonders für Kultur, Freiheit oder Menschlichkeit engagiert?

Mit dieser Aktion lädt NDR Kultur dazu ein, inspirierende Persönlichkeiten und ihre Geschichten vor Ort zu entdecken. Ausgewählte "Legenden von nebenan" werden mit einem virtuellen Denkmal geehrt: einem hochwertigen Filmporträt, das ab Jahresende per QR-Code im Heimatort abrufbar ist.

