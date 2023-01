Stand: 12.01.2023 07:17 Uhr Legendärer britischer Rock-Gitarrist Jeff Beck gestorben

Der legendäre britische Rock-Gitarrist Jeff Beck ist im Alter von 78 Jahren gestorben, das wurde am Mittwoch auf der offiziellen Website des Musikers bekanntgegeben. Demnach starb Beck, der unter Fachleuten als einer der besten Gitarristen aller Zeiten gilt, nach seiner Erkrankung an bakterieller Meningitis. Beck war in den 1960er-Jahren mit der Gruppe The Yardbirds bekanntgeworden, wo er Eric Clapton ersetzte. Später gründete er "The Jeff Beck Group", deren Sänger Rod Stewart war.