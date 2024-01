Stand: 27.01.2024 10:33 Uhr Laurie Anderson tritt Folkwang-Professur nicht an

Die renommierte US-Performance-Künstlerin Laurie Anderson verzichtet auf die Pina-Bausch-Professur an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Es sei bekannt geworden, dass sich Anderson 2021 als Unterstützerin eines Aufrufs palästinensischer Künstler mit dem Titel "Letter Against Apartheid" (Brief gegen Apartheid) öffentlich positioniert habe, der unter anderem Boykottforderungen der israelfeindlichen BDS-Bewegung aufgreife, teilte die Hochschule mit. Die 76-jährige Anderson sollte die Professur am 1. April antreten. | Sendebezug: | 27.01.2024 07:20 | NDR Kultur