Stand: 26.07.2022 07:49 Uhr Lauren Newton erhält Sonderpreis des Jazz-Preises Baden-Württemberg

Die Sängerin Lauren Newton erhält heute den mit 10.000 Euro dotierten Jazz-Preis des Landes Baden-Württemberg in der Kategorie "Sonderpreis für das Lebenswerk". Staatssekretärin Petra Olschowski übergebe den Preis im Theaterhaus Stuttgart, teilte das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Stuttgart mit. Newtons charismatische Stimme ziehe in den Bann, ihre Musik sei von einer "unerhörten Intensität und Direktheit" geprägt, sagte Olschowski. Der Sonderpreis werde zum fünften Mal vergeben. Lauren Newton zählt zu den wichtigsten Vokalistinnen des Jazz und der frei improvisierten Musik.