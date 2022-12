Stand: 12.12.2022 13:06 Uhr "Last Generation": Museumsleiter warnt vor Generationenkonflikt

Der Leiter der Lübecker Museen, Hans Wißkirchen, warnt vor einem Generationenkonflikt in der Museumslandschaft. Die Klima-Bewegung "Last Generation" vertrete die Auffassung, dass eine zerstörte Erde wesentlich schwerer wiege als zerstörte Kunstwerke, sagte Wißkirchen dem Evangelischen Pressedienst. "Das müssen die Museen im Blick haben und nachhaltiger arbeiten als bisher", so der 67-Jährige. Blockbuster-Ausstellungen etwa, bei denen Kunstwerke aus verschiedenen Museen für eine gemeinsame Ausstellung durch die Welt geschickt werden, seien nicht mehr zeitgemäß. | 04.12.2022 15:30 | NDR Kultur