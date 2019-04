Stand: 03.04.2019 15:05 Uhr

Generationenkonflikt: Eva Mattes als Übermutter von Katja Weise

Die Schauspielerin Eva Mattes und Klaus Pohl, Schauspieler und Dramatiker, kennen sich schon lange. Sie hat ihm in den 70er-Jahren zu einem Engagement am Hamburger Schauspielhaus verholfen, dort standen sie dann auch zusammen auf der Bühne. Jetzt hat er ein Stück für sie geschrieben: "Lasst mich in Ruhe!" - eine Mutter-Tochter-Geschichte. Am Freitag ist die Uraufführung im St. Pauli Theater, ab Mittwoch gibt es Voraufführungen.

Sie soll es einmal besser haben, die Tochter, Karriere machen. Anders als die alleinerziehende Mutter Martha, die putzt und reiche Damen im Friseursalon verwöhnt. Eva Mattes spielt die aus Rumänien stammende Frau mit Wärme und Temperament. Und man meint zu spüren, wie gut Klaus Pohl die Schauspielerin kennt. "Sie hat so eine große Präsenz in mir, auch mit ihrer Stimme", sagt der Autor.

Mattes: "Fühle mich in der Rolle zu Hause"

"Ich habe dieses Stück und die Rolle gelesen und gedacht: Die ist für mich. Und so fühle ich mich auch darin. Ich fühle mich in der Rolle schon zu Hause. Das hat auch mit meiner Herkunft zu tun, meine Mutter war ja Ungarin, und die hat auch mit Akzent gesprochen", erklärt Eva Mattes. Den ungarischen Akzent habe sie mit dem rumänischen gemischt. "Diese Schnelligkeit, dieses viele Sprechen - irgendwie ist mir das vertraut."

Generationenkonflikt steht im Mittelpunkt des Stücks

Allerdings sei ihre Mutter keineswegs so eine Übermutter gewesen wie die von Klaus Pohl erfundene Martha, die ihre Tochter fördern wolle, sie dadurch jedoch enorm unter Druck setze, sagt Mattes. Sie selbst habe ihren Kindern klare Regeln mit auf den Weg gegeben, sie beispielsweise zur Rücksichtnahme ermahnt: "Sie brauchen zur Orientierung Grenzen, aber sie brauchen auch Freiheit. Sie lernen ja beim Spielen, und das Spiel darf nicht zu kurz kommen. Das Schönste ist sowieso, wenn das Leben ein Spiel ist."

Sowohl für Eva Mattes als auch für Klaus Pohl steht der Generationenkonflikt im Zentrum des Stückes. Hinzu komme jedoch der Anpassungsdruck, der für Martha und ihre Tochter doppelt groß sei. "Ich zum Beispiel bin Flüchtlingskind", erzählt Klaus Pohl. "Ich bin in Bayern aufgewachsen, heiße auch noch Pohl, meine Eltern kamen aus Schlesien und aus Königsberg, und wir waren dann einfach für die Bayern Pollacken, und ich weiß, wovon ich spreche."

Welche Chancen hat die Jugend?

Komödie und Tragödie: "Lasst mich in Ruhe!" ist beides. Denn natürlich kann diese Geschichte nicht wirklich gut ausgehen. Generell sei es für viele Kinder und Jugendliche schwerer geworden, es "einmal besser zu haben als ihre Eltern", findet Eva Mattes: "Wir hatten es besser. Man sieht das an den Freitagsdemonstrationen, für die ich wirklich sehr bin. Und ich finde es völlig falsch zu sagen: 'Schule schwänzen, wie lächerlich!'" Es habe keine Wirkung, wenn Schüler nicht schwänzen würden, so Mattes. "Dann würden alle sagen: 'Ach wie nett, ach die Kinderchen.' Die kämpfen dafür, weil sie genau spüren, dass es schwerer wird, dass die es vielleicht mal besser haben als wir."

Extra Hamburg-Fassung von "Lasst mich in Ruhe!"

Für das St. Pauli Theater hat Klaus Pohl extra eine Hamburg-Fassung geschrieben, und so endet die Geschichte dort, wo sie gespielt wird: auf der Reeperbahn.

Generationenkonflikt: Eva Mattes als Übermutter Dramatiker Klaus Pohl bringt mit "Lasst mich in Ruhe!" ein Mutter-Tochter-Drama auf die Bühne des St. Pauli Theaters. Das Stück hat er Eva Mattes auf den Leib geschrieben. Besonderheit: Beginn dienstags bis samstags: 19.30 Uhr, sonntags: 18 Uhr Hinweis: Regie: Ulrich Waller

Musiker: Jakob Neubauer, Gabriel Coburger

Bühne: Nina von Essen

Kostüme: Ilse Welter

Mit: Eva Mattes, Vincent Lang, Stephan Schad, Anne Weber, Edda Wiersch In meinen Kalender eintragen

