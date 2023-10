Stand: 26.10.2023 12:18 Uhr Langer Atem: längstes Posaunenkonzert der Welt in Hamburg

Mit einer Dauer von 24 Stunden soll es das längste Posaunenkonzert der Welt werden: In der evangelischen Hamburger Hauptkirche St. Jacobi spielen von Sonnabend 2. Dezember 10 Uhr bis Sonntag 3. Dezember 10 Uhr nacheinander 24 Bläsergruppen. Interessierte könnten die Kirche zu jeder Zeit betreten und verlassen und sich das Konzert so lange anhören, wie sie möchten, teilten die Organisatoren des Deutschen Evangelischen Posaunentags am Donnerstag mit. Vom 3. bis 5. Mai 2024 werde dann der Deutsche Evangelische Posaunentag in Hamburg zu Gast sein.