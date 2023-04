Stand: 27.04.2023 11:49 Uhr Landkreis Vorpommern-Greifswald vergibt ersten Kulturpreis

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern wird auf seinem Fachtag Kultur am 8. und 9. Juni in Rothenklempenow zum ersten Mal einen eigenen Kulturpreis vergeben. Mit der Auszeichnung sollen haupt- und ehrenamtlich tätige Kulturschaffende sichtbarer gemacht werden, teilte der Landkreis mit. Im jährlichen Wechsel würden Künstler oder künstlerische Projekte, Initiativen, Vereine und Verbände geehrt. In ihrer Arbeit müsse ein deutlicher Bezug zu den Themen der jetzigen Zeit und den Menschen der Region sichtbar werden, hieß es. Der Preis sei mit 3.000 Euro dotiert. Vorschläge und Eigenbewerbungen können bis zum 16. Mai beim Landkreis eingereicht werden. | Sendebezug: | 27.04.2023 11:30 | NDR Kultur