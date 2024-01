Stand: 02.01.2024 14:47 Uhr Landesmuseum Hannover verzeichnet Besucherrekord

Das Landesmuseum in Hannover hat im Jahr 2023 deutlich mehr Besucherinnen und Besucher begrüßt als in den Vorjahren. Rund 168.000 Menschen sind in die Ausstellungen gekommen, teilte das Museum mit. Damit habe das Haus am Maschpark seine Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr, als 141.000 Besucherinnen und Besucher kamen, noch einmal deutlich gesteigert. Insgesamt sei 2023 das erfolgreichste Museumsjahr der vergangenen 20 Jahre gewesen. | Sendebezug: | 02.01.2024 15:40 | NDR Kultur