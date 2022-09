Stand: 18.09.2022 10:18 Uhr Landeschorfest in Demmin mit rund 1.000 Sängerinnen und Sängern

In Demmin habe am Sonnabend rund 1.000 Sängerinnen und Sänger aus 28 Chören am Landeschorfest teilgenommen. Singen schaffe ein Gemeinschaftserlebnis und erfreue gleichzeitig das Publikum, sagte Kulturministerin Bettina Martin (SPD) in ihrem Grußwort. Sie verwies darauf, dass in Mecklenburg-Vorpommern rund 100 Chöre im Chorverband eingetragen sind. Bei dem Chorfest hat Demmin die Auszeichnung "Landesmusikort 2022" des Deutschen Musikrates verliehen bekommen. | Sendebezug: |17.09.2022 19:30 | NDR Fernsehen | Nordmagazin