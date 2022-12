Stand: 30.12.2022 09:42 Uhr Land Niedersachsen unterstützt Kunstvereine

Das Land Niedersachsen will heimische Kunstvereine im kommenden Jahr mit insgesamt 915.000 Euro unterstützen. "Als Orte der Begegnung und der gesellschaftlichen Debatten leisten Kunstvereine einen wichtigen Beitrag zur lebendigen Demokratie", sagte Kulturminister Falko Mohrs in Hannover. Insgesamt 24 niedersächsische Vereine - darunter etwa der Kunstverein Hannover, die Kunsthalle in Osnabrück oder das Museum für Photographie Braunschweig - sollen von dem Geld profitieren. Die Vereine erhalten jeweils zwischen 5.000 und 140.000 Euro. | Sendebezug: | 29.12.2022 16:20 | NDR Kultur