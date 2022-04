Stand: 15.04.2022 10:22 Uhr Laiendarsteller spielen in Braunschweig da Vincis "Abendmahl" nach

Laiendarsteller haben am Gründonnerstag in Braunschweig das berühmte "Abendmahl"-Bild von Leonardo da Vinci nachgestellt. Dreizehn Teilnehmende schlüpften dabei in die Rollen von Jesus und seinen Jüngern. An neun ausgewählten Orten nahmen sie Platz und begannen zu essen. Kurz darauf erstarrten die Darsteller und nahmen die Posen wie auf dem Mailänder Wandgemälde ein. Initiiert wurde die Aktion von Pastor Frank Muchlinksy aus Frankfurt und vom Internet-Portal "evangelisch.de". Die Choreografie "Mahl ganz anders" soll das Abendmahl ins Gespräch bringen und Gründonnerstag als Tag, an dem die Osterfeiertage beginnen, ins Bewusstsein rücken.