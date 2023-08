Stand: 22.08.2023 18:07 Uhr "L'Italiano"-Sänger Toto Cutugno gestorben

Der italienische Sänger Toto Cutugno ist am Dienstag, wenige Wochen nach seinem 80. Geburtstag, gestorben. Das berichten italienische Medien unter Berufung auf seinen Manager. Demnach starb Cutugno nach langer Krankheit in einer Mailänder Klinik. Seine größten Erfolge feierte er in den 80er-Jahren mit Songs wie "L'Italiano". 1990 gewann er mit "Insieme" für Italien den Eurovision Song Contest. | Sendebezug: | 22.08.2023 17:45 | NDR Kultur