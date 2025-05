Stand: 13.05.2025 12:25 Uhr Kuzio-Glasfenster im Ulmer Münster eingeweiht

Ein neues Glasfenster des Ulmer Münsters, der größten protestantischen Kirche Deutschlands, ist eingeweiht worden. Gestaltet hat das 14 Meter hohe und 2,5 Meter breite Fenster zum Thema "Gnade“ der Glaskünstler Thomas Kuzio aus Sommersdorf am Kummerower See in Vorpommern. Wie der Künstler erläuterte, soll das in Gelbtönen gehaltene Werk die Betrachter anregen, dem nicht gegenständlich dargestellten Thema Gnade "durch Farbe und Licht nachzuspüren". Es ist bereits das sechste von Kuzio geschaffene Fenster, mit dem Kriegsschäden im Münster beseitigt wurden. | Sendebezug: 13.05.2025 15:15 | NDR Kultur