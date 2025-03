Stand: 21.03.2025 11:20 Uhr Kurioser Klarinetten-Klau: Polizei stellt 15 hochwertige Klarinetten sicher

15 hochwertige Klarinetten im Gesamtwert von 65.000 Euro hat die Polizei bei einem 42-Jährigen an der niederländischen Grenze sichergestellt. Die Instrumente wurden den Ermittlungen zufolge zu Wochenbeginn in Amsterdam gestohlen. Der Mann wurde nach Angaben der Bundespolizei vorläufig festgenommen und am Mittwoch an die niederländischen Behörden überstellt. Beamte hatten den Autofahrer am Dienstag auf der Autobahn 52 an der Anschlussstelle Niederkrüchten-Elmpt (Kreis Viersen) kontrolliert. | Sendebezug: 21.03.2025 10:15 | NDR Kultur