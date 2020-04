Stand: 28.04.2020 17:42 Uhr - NDR Kultur

Kunststätte Bossard: NS-Kunst durch die rosarote Brille?

In Jesteburg, mitten in der Lüneburger Heide, soll ein neues, knapp elf Millionen Euro teures Museum entstehen. Die Kunststätte Bossard würde so um einen großzügigen Museumsbau erweitert. Das Vorhaben, die nicht unproblematische Biografie des Künstlers Johann Bossard, hat bei einigen Jesteburgern Protest ausgelöst. Kritiker sehen in ihm zumindest einen NS-Sympathisanten und völkischen Nationalisten. Der Publizist und Buchautor Martin Doerry hat sich mit dem Fall beschäftigt und erst kürzlich eine größere Zeitungsreportage darüber geschrieben.

Herr Doerry, Sie waren in Jesteburg, in der Kunststätte Bossard. Wie muss man sich den Ort, das Gelände, das jetzige Museum vorstellen?

Martin Doerry: Das ist tatsächlich eine Idylle, wunderschön gelegen, mitten im Wald am Rande von Jesteburg. Zunächst das Haupthaus, das Wohnhaus von Bossard, und daneben der sogenannte Kunsttempel, ein quadratisches Gebäude, was ein bisschen an das Chilehaus in Hamburg erinnert. Dann einige Nebengebäude, Ateliers, große Gartenanlagen, so eine Art Thingplatz. Es ist ein interessanter Platz, wo man eine Menge Anregungen bekommen kann.

Gegen museale Bauprojekte ist ja nichts einzuwenden. Warum aber will man ausgerechnet auf dem Bossard-Gelände ein so großes, durchaus kostspieliges Museumsensemble bauen?

Doerry: Das hat mehrere Gründe. Der eine ist, dass es einen Besucherrückgang in den letzten Jahren gegeben hat. Die Großstadt Hamburg ist wahrscheinlich zu attraktiv und zu leicht erreichbar - deswegen ziehen die Hamburger Museen und Kultureinrichtungen Besucher ab. Der andere Grund ist, dass man den eigenen Ort aufwerten und interessant machen will durch einen Kunstangebot, was es so bislang nicht gegeben hat.

Kunststätte Bossard: Streit um geplanten Neubau Hallo Niedersachsen - 26.02.2020 19:30 Uhr Für elf Millionen Euro soll das Museum auf dem Gelände des Künstlerpaares Bossard in Jesteburg vergrößert werden. Doch bei Anwohnern und Naturschützern stoßen die Pläne auf Widerstand.







bei Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat eine großzügige Beteiligung von fünf Millionen Euro bereits zugesagt. Welches Interessengefüge steckt dahinter?

Doerry: Es geht um Infrastruktur, um Aufwertung der Region. Man hat das ziemlich geschickt gemacht: Man hat einflussreiche Abgeordnete der Region angesprochen, sie dahin gelockt, und dann in Berlin die richtigen Entscheidungen treffen lassen.

Johann Bossard wird von Ihnen klar beschrieben: völkischer Nationalist, überzeugter Antisemit, Sympathisant der Nazis. Aber wer war der Künstler Johann Bossard, 1874 geboren, 1950 gestorben?

Doerry: Früher hätte man salopp gesagt, dass er ein Beutegermane war: Er ist nämlich ein Schweizer gewesen, der Anfang des 20. Jahrhunderts nach Berlin gekommen ist. Er ist sehr erfolgreich gewesen, und zwar durch die Herstellung von Kleinplastiken - damit hat er viel Geld verdient. Das war kunsthistorisch nicht sehr relevant, aber es war perfekt gemacht. Später hat er sich der Lebensreformbewegung angeschlossen und damit aber auch völkische Ideale übernommen. Das war der Anschluss an die nationalsozialistische Bewegung. 1911 hat er sich nach Jesteburg zurückgezogen und hat dort diese Kunststätte sukzessive aufgebaut.

Über Jesteburg hinaus ist Johann Bossard nur wenig bekannt. 1984 hat es mal eine Retrospektive in Bonn gegeben, weitere Ausstellungen gab es 1986 in der Schweiz und Oldenburg. Warum soll man sich seine Kunst jetzt anschauen und sie so prominent neu platzieren?

Weitere Informationen Kunststätte Bossard: Streit um NS-Verstrickung In Jesteburg soll ein neues Kunstmuseum mit Schwerpunkt auf dem Maler Johann Bossard entstehen. Doch nun gibt es Streit um die Frage: Wie sehr war er in den Nationalsozialismus verstrickt? mehr

Doerry: Ich bin ja nicht der Meinung, dass man sie so prominent neu platzieren sollte. Ich bin der Meinung, dass man diese Kunststätte, so wie sie ist, aus historischen und politischen Gründen erhalten muss, um den Menschen zu zeigen, auf welchen Irrwegen die Künstler in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unterwegs waren. Denn das war er ja nicht allein.

Das Interessante ist ja, dass man durch die idyllische Lage den Eindruck bekommt, wie schön das dort ist. Aber wenn man die Räume betritt, entsteht sehr schnell ein depressiver Eindruck. Es ist sehr bedrückend, was dort gezeigt wird. Es ist nie befreiend, ermutigend, sondern es ist eine absolut völkisch-reaktionäre Kunst, die mit großer Vorsicht zu betrachten ist.

Welche Interessen stecken dahinter?

Doerry: Ich glaube, das Interesse ist einerseits bei den Beteiligten: Man sägt ungern den Ast ab, auf dem man sitzt. Man möchte das, was einem wichtig ist, auch anderen mitteilen. Und das andere ist, in der ganzen Region, der Wille zu verdrängen, das nicht wahrzuhaben, was dort geschehen ist und geschieht. Also diese Kunst mit einer sehr rosaroten Brille anzuschauen.

"Kunsthalle Nordheide" soll das neue Museum heißen. Es soll keine Kunsthalle für Bossard sein. Welche Kunst soll dort ausgestellt werden? Gibt es da überhaupt schon Pläne?

Doerry: Ja, es gibt Pläne, es gibt ein Konzept - und trotzdem dreht sich alles um Bossard. Da darf man sich keine Illusionen machen. Es soll auch die Frage "Bossard und der Nationalsozialismus" dargestellt werden. Aber eben nicht mit dem kritischen Blick - das ist jedenfalls mein Eindruck -, wie es nötig wäre, sondern eher so ein bisschen verharmlosend, verdrängend. Außerdem soll es Wechselausstellungen geben und so weiter.

Das Gespräch führte Claudia Christophersen

Weitere Informationen Jesteburg: Mehr Transparenz zu Kunsthallen-Projekt Das Projekt "Kunsthalle der Nordheide" in Jesteburg (Landkreis Harburg) steht in der Kritik. Der tritt die Kunststätte Bossard als Veranstalter durch Infoabende entgegen. mehr Kunststätte erhält fünf Millionen Euro vom Bund Die Kunststätte Bossard im Landkreis Harburg kann sich über eine millionenschwere Finanzhilfe des Bundes freuen. Mit dem Geld soll unter anderem eine Kunsthalle errichtet werden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 28.04.2020 | 19:00 Uhr