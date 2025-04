Stand: 23.04.2025 07:39 Uhr Kunstmuseum Wolfsburg lädt ein zum "Köpper in die Kunst"

Moderne Kunst aus ganz neuen Blickwinkeln zu erleben, dazu lädt das Kunstmuseum Wolfsburg ab 9. Mai in der Sonderausstellung "Freischwimmen. Köpper in die Kunst!" ein. Die Besucher könnten sich mit oder gegen den Strom durch die Schau treiben lassen, teilte das Museum am Dienstag mit. So ließen sich ungewohnte Gegenüberstellungen und Präsentationsformen und vielfältige Raumerlebnisse und Vermittlungsangebote erleben. | Sendebezug: 22.04.2025 19:00 | NDR 1 Niedersachsen