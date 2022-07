Stand: 31.07.2022 15:38 Uhr Kunstmuseum Bützow präsentiert Malerei von Karin Zießnitz

In einer Einzelausstellung will das Kunsthaus Bützow ab dem 6. August Malerei von Karin Zießnitz zeigen. Dabei solle ein umfassender Einblick in ihr Schaffen seit 2009 gegeben werden, wie das Kunstmuseum mitteilte. Karin Zießnitz wurde 1945 in Güstrow geboren und lebt seit 1970 in Bützow. Von 1964 bis 1969 studierte sie an der Universität in Greifswald Kunst und Geschichte. Von 1970 bis 2006 arbeitete sie als Lehrerin. Zießnitz malt unter anderem Landschaften und Stillleben.