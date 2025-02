Stand: 03.02.2025 06:50 Uhr Kunsthaus Bützow zeigt Werke von Reinhard Vrba

Das Kunsthaus Bützow zeigt ab 15. Februar eine Ausstellung mit Werken von Reinhard Vrba. Die Ausstellung umfasse Malereien und Grafiken des Prager Künstlers, die in den neunziger Jahren entstanden sind, wie das Kunsthaus mitteilte. Die Schau werde bis 6. April zu sehen sein. Vrba wurde am 1. Mai 1943 in Prag geboren, ging nach dem Abitur in New York an der "School of Visual Arts", einer der führenden privaten Hochschule für Kunst und Design der USA mit dem bestmöglichen Abschluss beendet. Zurück in Deutschland setzte er in Düsseldorf an der Fachhochschule für Design seine Ausbildung bei Heinz Edelmann, dem Art-Direktor des Beatles Films "Yellow Submarine" fort. | Sendebezug: 03.02.2025 19:00 | NDR 1 Radio MV