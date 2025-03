Stand: 21.03.2025 07:10 Uhr Kunsthalle Rostock zeigt Werke der Fotografin Kiki Kausch

Unter dem Titel "Kiki Kausch Timeout. 43 Portraits in 43 Tagen" steht die neue Sonderausstellung im Schaudepot der Kunsthalle Rostock, die am 5. April eröffnet werden soll. Bis zum 1. Juni werden 43 Porträtaufnahmen zu sehen sein, die die Berliner Fotokünstlerin Kiki Kausch im Frühjahr 2020 machte, "als der erste Lockdown die Welt in einen unerwarteten Stillstand versetzte", teilte die Kunsthalle in Rostock mit. | Sendebezug: 20.03.2025 19:00 | NDR 1 Radio MV