Stand: 26.03.2025 14:52 Uhr Kunsthalle Rostock zeigt Werke Usedomer Künstler

"Usedomer Lichter" heißt die Ausstellung in der Kunsthalle Rostock, die am Sonntag um 16 Uhr eröffnet wird. Es ist die erste große Gruppenschau der Kunstszene Usedoms. Bis zum 16. November würden im Schaudepot knapp 90 Werke aus den Bereichen Zeichnung, Malerei, Grafik und Collage von 24 Kunstschaffenden gezeigt, teilte die Kunsthalle am Mittwoch mit. Etwa 60 Exponate stammten aus der Sammlung der Kunsthalle, die übrigen seien Leihgaben. Ein großer Fokus läge auf den Werken Otto Niemeyer-Holsteins (1896-1984), der der Kunsthalle zu Lebzeiten rund 300 seiner Werke schenkte. | Sendebezug: 26.03.2025 14:20 | NDR 1 Radio MV