Stand: 14.08.2023 14:24 Uhr Kunsthalle Rostock zeigt Ronald-Paris-Schau

Die Kunsthalle Rostock präsentiert von Ende August an mit rund 60 Werken eine umfassende Ausstellung des 2021 verstorbenen Künstlers Ronald Paris. Die Witwe des Malers und Grafikers, Isolde Paris, habe der Kunsthalle mit den Entwürfen für das Wandbild "Von der Verantwortung des Menschen" in Rostock-Evershagen ein wichtiges Werk als Schenkung überlassen, teilte die Kunsthalle am Montag mit. Das Wandbild hatte der Künstler, der am 12. August 90 Jahre geworden wäre, 1975 in der Hansestadt umgesetzt. | Sendebezug: | 14.08.2023 19:00 | NDR 1 Radio MV