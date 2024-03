Stand: 11.03.2024 11:40 Uhr Kunsthalle Rostock zeigt Fotos zu Genozid-Opfern in Ruanda

Die Ausstellung "Rwandan Daughters" mit Fotografien von Olaf Heine wird am Sonnabend (16. März, 18 Uhr) in der Kunsthalle Rostock eröffnet. Anlass sei der 30. Jahrestag des Völkermords an der Tutsi-Minderheit sowie gemäßigten Hutu im ostafrikanischen Ruanda, wie die Kunsthalle am Montag mitteilte. Fast eine Million Menschen seien dem Genozid 1994 zum Opfer gefallen, etwa 250.000 Frauen seien vergewaltigt worden. Entstanden sei eine Fotoserie, in der die geschädigten Frauen und ihre Töchter von Heine Seite an Seite in der Nähe der Orte des Verbrechens porträtiert wurden.