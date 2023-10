Stand: 06.10.2023 16:38 Uhr Kunsthalle Hamburg würdigt Caspar David Friedrich zum 250. Geburtstag

Zum 250. Geburtstag des romantischen Malers Caspar David Friedrich würdigt die Hamburger Kunsthalle dessen Schaffen mit verschiedenen Ausstellungen. Gleich zwei aufeinander folgende Schauen widmeten sich Friedrich, teilte die Kunsthalle am Freitag mit. Auf die bereits angekündigte Ausstellung "Caspar David Friedrich. Kunst für eine neue Zeit" (15. Dezember 2023 bis 1. April 2024) mit ikonischen Werken und aktuellen künstlerischen Rezeptionen folge vom 12. April bis 27. Oktober nächsten Jahres "The Ephemeral Lake - Eine digitale Installation von Jakob Kudsk Steensen". Letztere setze die Ausdruckskraft der Werke Friedrichs mit digitalen Landschaften des 21. Jahrhunderts in Wechselwirkung. | Sendebezug: | 06.10.2023 16:30 | NDR Kultur