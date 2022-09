Stand: 09.09.2022 07:10 Uhr Kunstfestival "Wagen & Winnen" beginnt am Freitag

Das Kunst- und Kulturfestival "Wagen & Winnen" in der Altmark und im Wendland findet zum zehnten Mal statt. Von Freitag bis Sonntag stehen 45 Ausstellungen an 34 Orten auf dem Programm. Mehr als 130 Künstlerinnen und Künstler und Kulturschaffende sind dabei. Das "Festivalgelände" erstreckt sich von Hitzacker im niedersächsischen Wendland bis nach Ipse bei Gardelegen in Sachsen-Anhalt. Das Motto der Jubiläumsausgabe lautet "Viva Utopia. Dem (Un)Möglichen auf der Spur". Neben klassischen Kunstausstellungen mit Malerei, Fotografie und Skulptur stehen Lesungen, Vorträge, Führungen, Musik und Tanz an. Auch Handwerkskunst wird gezeigt.