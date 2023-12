Stand: 16.12.2023 09:34 Uhr Kunstauktionen zum Jahreswechsel in Wieck und Ahrenshoop

Bei der 23. Neujahrsauktion in Wieck stehen am 1. Januar 2024 Gemälde von Künstlern der Künstlerorte Ahrenshoop, Hiddensee und Schwaan in Mittelpunkt. Insgesamt werden 140 Bilder angeboten, wie Auktionator Christopher Walther mitteilte. Aufgerufen werden am Neujahrstag ab 15 Uhr unter anderem Bilder vom Mitbegründer der Ahrenshooper Künstlerkolonie Paul Müller-Kaempff und von Carl Malchin, der einer der ersten Maler auf dem Darß war. Alle Arbeiten können vom 20. bis 28. Dezember in der Strandhalle beziehungsweise der Galerie Alte Schule in Ahrenshoop besichtigt werden. | Sendebezug: | 16.12.2023 08:40 | NDR 1 Radio MV