Kunst auf Briefumschlägen - Besondere Collagen von Axel Scheffler

Die Kinderbücher des Illustrators Axel Scheffler finden sich in Millionen von Kinderzimmern. Mit dem Buch "Der Grüffelo" ist er berühmt geworden. In einer Ausstellung zeigt das Berliner Museum für Kommunikation nun etwas andere Illustrationen des Künstlers: Liebevoll gearbeitete Collagen und Darstellungen, mit denen Scheffler Briefumschläge bemalt und gestaltet hat. Seit über 40 Jahren stehe Scheffler, der aus Hamburg stammt und seit mehr als 30 Jahren in London lebt, so in Kontakt mit Verwandten, Freundinnen und Freunden, Verlagen und anderen Kunstschaffenden. Die Ausstellung läuft bis zum 12. März. | Sendebezug: | 24.11.2022 11:20 | NDR Kultur