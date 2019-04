Stand: 05.04.2019 05:08 Uhr

Kultusministerium reagiert auf Theater-Kritik

Nach der Kritik an der zögerlichen Umsetzung des Theaterpakts in Mecklenburg-Vorpommern hat Kultusministerin Birgit Hesse die Intendanten um Geduld gebeten. Im Gespräch mit NDR 1 Radio MV äußerte sich die SPD-Politikerin zu den Vorwürfen einiger Theaterintendanten. Von den vier Mehrsparten-Theatern im Land sei der Pakt für die Theater- und Orchestergesellschaft (TOG) Neubrandenburg/Neustrelitz umgesetzt.

Hesse: Bald Verhandlungen in Rostock

Für das Volkstheater gebe es Anfang Mai die endgültigen Verhandlungen, betonte die Kultusministerin. In Rostock seien auch bereits Zusagen in Höhe von zusätzlichen 500.000 Euro sowie für den Theaterneubau in der Hansestadt gemacht worden.

Für das Theater Vorpommern warb Hesse für Genauigkeit vor Schnelligkeit, hier müssten eben Unterlagen noch geprüft werden, die erst seit Februar vorliegen würden. Aber auch in Vorpommern seien die Gespräche kurz vor dem Abschluss, Ähnliches gelte für das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin.

Zuvor hatten vor allem die Intendanten Dirk Löschner und Joachim Kümmritz die aus ihrer Sicht zögerliche Umsetzung des Theaterpakts durch die Landesregierung kritisiert.

