Stand: 28.07.2024 17:12 Uhr Kulturstaatsministerin Roth nun auch auch "Swiftie"

Kulturstaatsministerin Claudia Roth ist in München beim Taylor-Swift-Konzert gewesen und war begeistert. Das Eras-Tour-Konzert sei "geballte Power und Leidenschaft" gewesen, schrieb die Grünen-Politikerin bei Instagram und fügte hinzu: "Ich bin definitiv in meiner Swiftie Era angekommen." Vor ihrem Gastspiel in München hatte Swift zwei Konzerte in Hamburg gegeben. Ministerin Roth war am Donnerstag noch in Bayreuth bei der Eröffnung der Wagner-Festspiele zur Premiere der Neuproduktion von "Tristan und Isolde". | Sendebezug: | 28.07.2024 17:00 | NDR Kultur