Kultursommer: Kanzlerinnen-Kabarett vom Theaterschiff Stand: 26.07.2021 11:26 Uhr Am 26. September ist Schluss für Angela Merkel im Kanzerlamt. Im Hof der Katharinenkirche schnüffeln die Kabarettisten Michael Frowin und Dietmar Löffler vom Theaterschiff im heimlichen Nachlass der Kanzlerin. Beitrag anhören 3 Min

von Kerry Rügemer

Am 26. September ist Schluss für Angela Merkel im Kanzleramt. Anlass genug, ihr am Wochenende einen letzten Roten Teppich auszurollen - beim Hamburger Kultursommer im Hof der Katharinenkirche unter freiem Himmel. Kabarettist Michael Frowin ist seit 2010 als Kanzlerchauffeur in diversen Programmen aufgetreten. Der künstlerische Leiter des Theaterschiffes hat sich in seinem neuesten Programm gemeinsam mit seinem Kollegen Dietmar Löffler dem Nachlass der Kanzlerin gewidmet.

K13 - das ist ein Raum im Kanzleramt, den es eigentlich gar nicht gibt. Genau dort treffen sich Kanzlerinnenchauffeur Frowin und Kollege Löffler, um den von der Kanzlerin heimlich gesammelten Nachlass zu sortieren. Und tatsächlich finden die beiden ein Tagebuch. Dieses Tagebuch enthüllt Merkels geheimste private Gedanken. Zum Beispiel über Männer: "Männer! Dieser Gendefekt auf zwei Beinen! Privat kann man sich ja einen halten, ich habe zuhause auch so einen Joachim rumstehen. Aber beruflich - hör mir doch uff!"

Merkels harte Urteile über Merz, Spahn und Co.

Zahlreiche Männer aus der Politik bekommen ihr Fett weg. So zum Beispiel Friedrich Merz: "Zur Flutkatastrophe hat er gesagt: Wenn die Leute Probleme mit Hochwasser haben, warum kaufen sie sich dann keine Penthouse Wohnung?" Zu Jens Spahn: "Schon irre, dass es einen krank macht, wenn man den Gesundheitsminister sieht." Zu Armin Laschet, der sogar gleich besungen wird: "Der Laschet, der lernt nur nicht nix und der macht auch nur nicht nix, nee. Der guckt nur - und wenn's brenzlig wird, taucht er unter. Der Bilbo Beutlin der Politik. Zieht sich den Ring über und verschwindet!"

Aktuelle Themen von Corona bis Hochwasser

Im Minutentakt feuert Michael Frowin seine bissigen, bösen und auch höchst amüsanten Spitzen ab. Das Programm ist hochaktuell. Es geht um Corona, das Hochwasser im Südwesten und das Versagen von Politikern auf vielen Ebenen. Das Publikum ist begeistert, lacht sich schlapp, auch wenn das Lachen manchmal im Halse stecken bleibt, weil das imaginäre Tagebuch so manches Versagen zutage fördert. Das ist intelligente Unterhaltung mit großem Spaßfaktor.

Frowin mutiert zu Angela Merkel

Nach der Pause dann ein echter Höhepunkt: Frowin mutiert zu Mutti Angela, der Kanzlerhoheit aus der Uckermark. Mit biederer Haarpracht, dafür aber in schwarzer Strapse unterm Dauerblazer stolziert Frowin in Stöckelschuhen über die Freiluftbühne. Ein Frankn' Furter der Politik aus der Rocky Horror Picture Show. "Ja, ich spüre die Macht! Noch heute Nacht wird die Erde vor Mutti erzittern. Gleich im Séparée vernasch' ich die SPD und geh' dann mit Joe einen twittern", verkündet die Frowin-Merkel.

Show ab 12. August auf dem Theaterschiff

Zwei Stunden pralles Kabarett mit meistens viel Niveau, aktuell und schön boshaft mit virtuosen Gesangseinlagen - eine sehenswerte Show. "Ist das ganze Kanzleramt auch jetzt perdu - es gibt ja noch das Schloss Bellevue!", singen die beiden Kabarettisten. Und wer die letzten Tage von Angela Merkel begleiten möchte: Am 1. August treten Michael Frowin und Dietmar Löffler damit noch auf der großen Bühne auf dem Rathausmarkt auf, bevor ihr Programm ab dem 12. August dann auf dem Theaterschiff zu sehen ist.

Der Hamburger Kultursommer wird von der Kulturbehörde gefördert und geht noch bis zum 16. August. Viele Veranstaltungen können Sie auch kostenlos beziehungsweise gegen eine Spende besuchen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 26.07.2021 | 18:30 Uhr